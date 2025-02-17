Защита главы Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова обжаловала его заочный арест
Защита обжаловала заочный арест главы ФФКМ Антона Абдурахманова.
Ранее постановлением Мещанского районного суда Москвы Абдурахманову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Председатель совета директоров ОАО «Бамстройпуть» обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«В суд поступила апелляционная жалоба», – сообщил источник «Р-Спорта».
В конце января стало известно, что Абдурахманов покинул Россию. Он занимал пост президента Федерации фигурного катания Москвы с апреля 2022 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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