Защита главы Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова обжаловала его заочный арест

Защита обжаловала заочный арест главы ФФКМ Антона Абдурахманова.

Ранее постановлением Мещанского районного суда Москвы Абдурахманову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

Председатель совета директоров ОАО «Бамстройпуть» обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«В суд поступила апелляционная жалоба», – сообщил источник «Р-Спорта».

В конце января стало известно, что Абдурахманов покинул Россию. Он занимал пост президента Федерации фигурного катания Москвы с апреля 2022 года.