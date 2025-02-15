Роман Савосин: «Вчера катался с температурой. Поэтому пришлось сняться, состояние не улучшилось»

Савосин объяснил, почему снялся с произвольной программы финала Гран-при России.

После короткой программы фигурист шел на 11-м месте (82,20 балла).

«Вчера катался с температурой. Поэтому сегодня пришлось сняться, состояние не улучшилось», – сказал Савосин .