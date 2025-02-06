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Ясмина Кадырова: «Москвина – не просто тренер, она и учитель, и друг, и наставник, и родитель. В ней собрались самые лучшие качества»

Ясмина Кадырова и Илья Миронов назвали тренера Тамару Москвину другом и учителем.

Кадырова и Миронов выступают в парном катании. Они заняли 6-е место на чемпионате России в текущем сезоне.

– Каково это – тренироваться в группе легендарной Тамары Москвиной?

Кадырова: Я даже не знаю, какие слова подобрать. Это большая честь – кататься у нее в группе и вообще находиться с этим человеком рядом, каждый раз учиться у нее чему-то новому: и коммуникации, и поведению, и тому, как нужно реагировать в определенных жизненных ситуациях.

В общем, Тамара Николаевна не просто тренер. И учитель, и друг, и наставник, и родитель. В ней собрались все самые лучшие качества.

Миронов: Осознавать, что тренируешься у такого человека, с таким, даже слово «огромным» не подойдет, опытом за своими плечами – это уже дорогого стоит.

– Когда вы начали тренироваться у Тамары Николаевны, вы поняли, за счет чего она добивается таких результатов?

Кадырова: За счет внимания к деталям, оттачивания каждой мелочи. Допустим, в некоторых группах просто ставятся элементы, а тут большое внимание уделяется именно деталям: руки, голова, кисти, чтобы был один и тот же ракурс, чтобы расстояние между партнерами было определенное.

– А как бы вы в целом охарактеризовали Тамару Николаевну как тренера?

Миронов: Тамара Николаевна – безумно увлеченный своим делом тренер. Правда, больше сказать нечего, потому что это максимально характеризует ее абсолютно во всех аспектах тренерской работы.

Начиная от настроя с утра, с которым мы должны приходить на тренировку, заканчивая какими-то жизненными моментами. То есть она передает свой опыт в каждой сфере, в которой она может его передать.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт день за днем»
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