Миронов о чемпионате Санкт-Петербурга: «Это для нас репетиция перед финалом Гран-при, целью было проверить, в каком мы состоянии»

Миронов назвал чемпионат Санкт-Петербурга подготовкой к финалу Гран-при России.

Ясмина Кадырова и Илья Миронов победили на чемпионате Санкт-Петербурга в парном катании с результатом 196,28 балла.

Миронов: Это для нас репетиция перед финалом Гран-при, целью было проверить, в каком мы состоянии. Лучше здесь [ошибиться], чем там. Будем менять все в положительную сторону после финала.

Кадырова: Очень приятно здесь выступать дома для любимой публики. Зрители поддерживают, ощущения самые теплые. Прогресс есть в подаче в программе и образов.

Финал Гран-при России пройдет 13-17 февраля в Красноярске.