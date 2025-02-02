Миронов о чемпионате Санкт-Петербурга: «Это для нас репетиция перед финалом Гран-при, целью было проверить, в каком мы состоянии»
Миронов назвал чемпионат Санкт-Петербурга подготовкой к финалу Гран-при России.
Ясмина Кадырова и Илья Миронов победили на чемпионате Санкт-Петербурга в парном катании с результатом 196,28 балла.
Миронов: Это для нас репетиция перед финалом Гран-при, целью было проверить, в каком мы состоянии. Лучше здесь [ошибиться], чем там. Будем менять все в положительную сторону после финала.
Кадырова: Очень приятно здесь выступать дома для любимой публики. Зрители поддерживают, ощущения самые теплые. Прогресс есть в подаче в программе и образов.
Финал Гран-при России пройдет 13-17 февраля в Красноярске.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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