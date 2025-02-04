Лев Лазарев исполнил контрольный прокат произвольной программы с пятью четверными прыжками
Лев Лазарев откатал на тренировке произвольную программу с пятью четверными.
Видео опубликовал в соцсети тренер фигуриста Сергей Давыдов.
«Контрольный прокат Льва перед отъездом на Первенство России. Пять прыжков в четыре оборота💪», – написал тренер.
Первенство России среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля в Саранске.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Сергея Давыдова
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