Лев Лазарев исполнил контрольный прокат произвольной программы с пятью четверными прыжками

Лев Лазарев откатал на тренировке произвольную программу с пятью четверными.

Видео опубликовал в соцсети тренер фигуриста Сергей Давыдов.

«Контрольный прокат Льва перед отъездом на Первенство России. Пять прыжков в четыре оборота💪», – написал тренер.

Первенство России среди юниоров пройдет с 6 по 8 февраля в Саранске.