Елена Вайцеховская: «До сих пор считаю, что Олимпиаду-2002 Плющенко проиграл Ягудину в том числе из-за смены программы»

Елена Вайцеховская считает ошибкой возвращение Евгения Семененко к старой короткой.

«Павел Федорович Садырин, с которым при его жизни я имела удовольствие общаться, как-то признался, что один из его тренерских принципов заключается в том, чтобы не дать игрокам ни малейшего повода усомниться в правильности тех или иных установок и решений. Даже если сам в глубине души не уверен, что эти установки и решения стопроцентно верны.

Кто-то, возможно, посчитает, что сравнение фигурного катания с футболом здесь притянуто за уши, но вот очень не люблю смены программ фигуристами по ходу сезона. Мне кажется, это всегда такое публичное признание, что ты не справился с задачей. Не выкатал, не понял, не прочувствовал.

До сих пор считаю, что ОИ-2002 Евгений Плющенко проиграл Алексею Ягудину в том числе из-за смены произвольной программы – пока в авральном режиме накатывали «Кармен», стала рассыпаться короткая.

Понятно, что сейчас ставки не в пример как ниже, но все равно возвращение Жени Семененко к прошлогодней постановке меня расстраивает. Даже при том, что та программа была уникальна, а нынешняя «Дюна» – одна из…» – написала журналистка.