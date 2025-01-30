Мама Парсеговой: «Арине захотелось попробовать парное катание, она ходит на одну тренировку к парникам. Я приму любое решение дочери»

Мама Парсеговой прокомментировала информацию, что Арина может перейти в пары.

Сегодня «Спорт-Экспресс » сообщил, что 12-летняя фигуристка, выступающая в одиночном катании, близка к переходу в парное.

«Арина не решила продолжить карьеру в парном, ей просто очень захотелось попробовать, тренеры не стали препятствовать и разрешили.

Она катается на своих тренировках в полном объеме и ходит к парникам на одну тренировку, чтобы понять, насколько ей это нравится. Поставили с мальчиком, который был свободен. Я приму любое решение Арины», – сказала мама фигуристки Наталья Парсегова.