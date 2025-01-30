Мама Парсеговой: «Арине захотелось попробовать парное катание, она ходит на одну тренировку к парникам. Я приму любое решение дочери»
Мама Парсеговой прокомментировала информацию, что Арина может перейти в пары.
Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что 12-летняя фигуристка, выступающая в одиночном катании, близка к переходу в парное.
«Арина не решила продолжить карьеру в парном, ей просто очень захотелось попробовать, тренеры не стали препятствовать и разрешили.
Она катается на своих тренировках в полном объеме и ходит к парникам на одну тренировку, чтобы понять, насколько ей это нравится. Поставили с мальчиком, который был свободен. Я приму любое решение Арины», – сказала мама фигуристки Наталья Парсегова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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