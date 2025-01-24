Софья Акатьева: «В этом году сдаю ЕГЭ. Выбор – химия и биология. Очень нравятся эти предметы»
Фигуристка Софья Акатьева рассказала, какие предметы будет сдавать на ЕГЭ.
«Всем привет! 💜 Я в этом году сдаю ЕГЭ. Выбор – химия и биология. Очень нравятся эти предметы! Кто со мной в одной лодке?💞» – написала чемпионка России 2023 года.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Софьи Акатьевой
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