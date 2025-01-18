Муравьева исполнила тройной аксель на чемпионате России по прыжкам, Акатьева приземлила четверной тулуп
Софья Муравьева сделала тройной аксель на чемпионате России по прыжкам.
Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
Муравьева исполнила тройной аксель в 1/4 финала и идет второй.
Софья Акатьева, занимающая текущее третье место, приземлила четверной тулуп (на минусы).
В текущем сезоне фигуристки не исполняли эти прыжки на прошедших турнирах.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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