Муравьева исполнила тройной аксель на чемпионате России по прыжкам, Акатьева приземлила четверной тулуп

Софья Муравьева сделала тройной аксель на чемпионате России по прыжкам.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Муравьева исполнила тройной аксель в 1/4 финала и идет второй.

Софья Акатьева , занимающая текущее третье место, приземлила четверной тулуп (на минусы).

В текущем сезоне фигуристки не исполняли эти прыжки на прошедших турнирах.