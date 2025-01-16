Владимир Морозов станет участником шоу «Титаны»: «Делайте ставки, как долго сдюжу»

Фигурист Владимир Морозов станет участником шоу «Титаны» на ТНТ.

«Ребят, тут такая тема. Я во вторых «Титанов» вписался. Под номером 20. Делайте ставки, как долго сдюжу.

С 26 января только на ТНТ. Спасибо всей команде – и той, что в кадре, и той, что его создает. Это один из самых невероятных экспириенсов в моей жизни», – написал Морозов в инстаграме.

«Титаны» – спортивное шоу, в рамках которого участники проходят предложенные нейросетью испытания.

Морозову 32 года, он серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в команде и 2022 года в паре с Евгенией Тарасовой, а также трехкратный призер чемпионатов мира.