Владимир Морозов станет участником шоу «Титаны»: «Делайте ставки, как долго сдюжу»
Фигурист Владимир Морозов станет участником шоу «Титаны» на ТНТ.
«Ребят, тут такая тема. Я во вторых «Титанов» вписался. Под номером 20. Делайте ставки, как долго сдюжу.
С 26 января только на ТНТ. Спасибо всей команде – и той, что в кадре, и той, что его создает. Это один из самых невероятных экспириенсов в моей жизни», – написал Морозов в инстаграме.
«Титаны» – спортивное шоу, в рамках которого участники проходят предложенные нейросетью испытания.
Морозову 32 года, он серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в команде и 2022 года в паре с Евгенией Тарасовой, а также трехкратный призер чемпионатов мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Владимира Морозова
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