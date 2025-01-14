Роднина о возвращении в спорт: «Не надо проводить аналогии между мной и Трусовой. Мое возвращение было 45 лет назад – тогда и правила были другие, и требования»
Ранее «СЭ» сообщил, что Александра Трусова (в замужестве Игнатова) и Макар Игнатов ждут ребенка.
Ирина Роднина родила сына в 1979 году, а в 1980 году выиграла золото на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде.
«Это личное дело Трусовой. Вернется ли она в профессиональный спорт, зависит не от того, сложно ли это сделать после рождения ребенка, сложно ли будет сбросить вес, а от того, насколько ей это будет интересно и насколько она будет мотивирована.
Не надо проводить аналогии между мной и Трусовой и сравнивать нас. Да, я выиграла Олимпиаду после рождения ребенка. Но я выступала в парном катании, и мое возвращение после родов было, страшно сказать, 45 лет назад. Тогда и правила в фигурном катании были другие, и требования», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
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