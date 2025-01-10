«Вот уже месяц, как мы вернулись домой». Дробязко показала фотографии с выписки из роддома с дочерью Николиной
Маргарита Дробязко опубликовала фотографии с выписки из роддома.
52-летняя Дробязко и ее супруг Повилас Ванагас впервые стали родителями 6 декабря прошлого года.
«Вот уже месяц, как мы с Николиной вернулись домой! Наконец выпала свободная минутка поделиться, наконец, первыми фотографиями с выписки! А главное, поблагодарить всех прекрасных врачей, которые сделали мою беременность не только возможной, но приятной и счастливой! Роды легкими, восстановление быстрым!
Мне повезло попасть в руки профессионалов с большой буквы! Спасибо! И, конечно, хочу поблагодарить моих друзей и близких за поддержку! А также всех поклонников и подписчиков за поздравления и подарки для нашей маленькой девочки. Отдельное спасибо центру акушерства имени В.И. Кулакова», – написала фигуристка в соцсети.
Опубликовано: Полина Лоцик
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