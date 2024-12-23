Тарасова о четверном акселе Дикиджи: «Гениально прыгнул. Думаю, мы увидим прыжок на чемпионате России по прыжкам»

Татьяна Тарасова назвала гениальным четверной аксель Владислава Дикиджи.

Сегодня чемпион России по фигурному катанию Дикиджи показал , как исполняет прыжок на тренировке.

«Не просто прыгнул, а гениально прыгнул. Думаю, мы увидим прыжок на чемпионате России по прыжкам.

Насколько это рисково во время сезона? Все рисково, а как иначе? Иначе первыми не становятся, развивающими профессию не становятся. У него сейчас очень хорошая форма, прошли соревнования, в которых он победил. У них колоссальные результаты с тренером», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .