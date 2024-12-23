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Тарасова о четверном акселе Дикиджи: «Гениально прыгнул. Думаю, мы увидим прыжок на чемпионате России по прыжкам»

Татьяна Тарасова назвала гениальным четверной аксель Владислава Дикиджи.

Сегодня чемпион России по фигурному катанию Дикиджи показал, как исполняет прыжок на тренировке.

«Не просто прыгнул, а гениально прыгнул. Думаю, мы увидим прыжок на чемпионате России по прыжкам.

Насколько это рисково во время сезона? Все рисково, а как иначе? Иначе первыми не становятся, развивающими профессию не становятся. У него сейчас очень хорошая форма, прошли соревнования, в которых он победил. У них колоссальные результаты с тренером», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoВладислав Дикиджи
logoсборная России
мужское катание
logoТатьяна Тарасова
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