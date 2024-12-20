Чемпионат Японии. Сакамото лидирует после короткой программы, Шимада – 2-я, Чиба – 3-я
Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате Японии.
Кадома
Женщины
Короткая программа
1. Каори Сакамото – 78,92
2. Мао Шимада – 75,58
3. Моне Чиба – 74,72
4. Вакаба Хигучи – 71,05
5. Рино Мацуике – 70,79
6. Юна Аоки – 70,07
7. Рион Сумийоши – 69,58
8. Саки Миякэ – 68,54
9. Хана Йошида – 68,42
10. Каоруко Вада – 66,70
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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