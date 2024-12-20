Балерина Волочкова высказалась о допуске россиян к отбору на Олимпиаду.

«Наши спортсмены всегда были, есть и будут лучшими! Они всегда показывали лучшие результаты! Большая радость, что у кого-то нашлось благоразумия допустить фигуристов до соревнований.

Нейтральный статус? В конце своего шоу «Одержимость» я выхожу с флагом России – как настоящая русская балерина. Какие бы не были сложнейшие политические ситуации – мы всегда выдержим.

Российские спортсмены и артисты балета всегда были угрозой для Европы и остального мира. Отсутствие флага – это позор международным организациям.

Политики могут выяснять свои отношения с политиками, но когда это сказывается на спортсменах... Олимпиада – это цель их жизни. А их лишают возможности поднять флаг, проливать слезы счастья под гимн России на пьедестале. Это низость стран, которые такое устраивают», – сказала Анастасия Волочкова.

«Это однозначная победа России во всем. Сила и мощь нашего государства! Наша страна всегда была велика в сферах культуры и спорта. Политики запада это понимают.

Низость с их стороны! У них нет такого уровня спортсменов, таких артистов. Они принимали к себе спортсменов из России, которые решили представлять интересы других стран. А теперь говорят не поднимать российский флаг? Это проституция!» – цитирует Волочкову «СЭ».

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много