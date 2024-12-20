  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анастасия Волочкова: «Российские спортсмены и артисты балета всегда были угрозой для Европы и остального мира. Отсутствие флага – это позор международным организациям»
21

Анастасия Волочкова: «Российские спортсмены и артисты балета всегда были угрозой для Европы и остального мира. Отсутствие флага – это позор международным организациям»

Балерина Волочкова высказалась о допуске россиян к отбору на Олимпиаду.

«Наши спортсмены всегда были, есть и будут лучшими! Они всегда показывали лучшие результаты! Большая радость, что у кого-то нашлось благоразумия допустить фигуристов до соревнований.

Нейтральный статус? В конце своего шоу «Одержимость» я выхожу с флагом России – как настоящая русская балерина. Какие бы не были сложнейшие политические ситуации – мы всегда выдержим.

Российские спортсмены и артисты балета всегда были угрозой для Европы и остального мира. Отсутствие флага – это позор международным организациям.

Политики могут выяснять свои отношения с политиками, но когда это сказывается на спортсменах... Олимпиада – это цель их жизни. А их лишают возможности поднять флаг, проливать слезы счастья под гимн России на пьедестале. Это низость стран, которые такое устраивают», – сказала Анастасия Волочкова.

«Это однозначная победа России во всем. Сила и мощь нашего государства! Наша страна всегда была велика в сферах культуры и спорта. Политики запада это понимают.

Низость с их стороны! У них нет такого уровня спортсменов, таких артистов. Они принимали к себе спортсменов из России, которые решили представлять интересы других стран. А теперь говорят не поднимать российский флаг? Это проституция!» – цитирует Волочкову «СЭ». 

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Спорт-Экспресс»
Анастасия Волочкова
logoОлимпиада-2024
logoсборная России
logoСпорт-Экспресс
Политика
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Костомаров о допуске к отбору на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится»
1сегодня, 13:11
Гербольдт о допуске к квалификации на Олимпиаду: «Эта новость для многих спортсменов как глоток свежего воздуха. Она поможет им продолжать заниматься своим делом»
2сегодня, 10:56
Вероника Дайнеко: «Без ультра-си никуда, даже если ты Иннокентий Смоктуновский в фигурном катании. Техническая составляющая – самое главное»
1817 декабря, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
⚡ Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян выиграла короткую программу, Горбачева – 2-я, Фролова – 3-я, Муравьева – 6-я, Акатьева – 8-я
16619 минут назад
Тутберидзе – Акатьевой после ошибки в прокате: «Ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Все, ты ни за что не борешься»
1413 минут назад
Аделия Петросян: «Была в восторге, что устояла после акселя. Другие элементы были выполнены неплохо»
224 минуты назад
Елизавета Куликова: «Тренер предложил поменять программу, я не отказалась. Мне очень понравилась новая музыка, поняла, что могу под нее катать»
135 минут назад
Ксения Синицына: «В сезоне у меня были такие прокаты, которые недостойны члена сборной России»
40 минут назад
Чемпионат Японии. Сакамото лидирует после короткой программы, Шимада – 2-я, Чиба – 3-я
545 минут назад
Чемпионат Японии. Кагияма выиграл короткую программу, Наката – 2-й, Томоно – 3-й, Нобунари Ода – 5-й
751 минуту назад
Туктамышева о допуске: «Радостная новость, что есть шанс поехать на Олимпиаду. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно»
1552 минуты назад
Дарья Садкова: «Прокат могу прокомментировать мемом – это фиаско, братан. Все не ожидали, что мне бортик помешает»
1658 минут назад
Анна Фролова: «Не совсем получилось выложиться в эмоциональном плане, больше концентрировалась на элементах»
2сегодня, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
1сегодня, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
2сегодня, 13:26
Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»
1сегодня, 13:18
Костомаров о допуске к отбору на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится»
1сегодня, 13:11
Артем Грицаенко: «В короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас»
сегодня, 13:05
Дмитрий Евгеньев: «Будем стараться на следующем чемпионате России быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами»
3сегодня, 12:43
Устенко о допуске россиян: «Первая мысль была — ура, наконец‑то!»
сегодня, 12:09
Алена Леонова: «Чемпионат Европы 100% был бы за Степановой и Букиным. На мире посложнее – без вопросов были бы в тройке»
8сегодня, 11:52
Гербольдт о допуске к квалификации на Олимпиаду: «Эта новость для многих спортсменов как глоток свежего воздуха. Она поможет им продолжать заниматься своим делом»
2сегодня, 10:56
Щербакова из танцев на льду: «Чувствую себя средненько, падение сказалось, сильно болит все тело. Думала, будет лучше, но стало хуже»
7сегодня, 10:55
Рекомендуем