Гербольдт о допуске к квалификации на Олимпиаду: «Эта новость для многих спортсменов как глоток свежего воздуха. Она поможет им продолжать заниматься своим делом»
Гербольдт отреагировала на допуск российских фигуристов к квалификации на Игры.
«Я рада за наших ребят и страну, за всех тех, кто причастен к нашим спортсменам. Будем честны: это были сложные сезоны, когда мы не могли выходить на мировую арену, поэтому эта новость для многих спортсменов как глоток свежего воздуха. Она поможет им продолжать заниматься своим делом.
Можно сказать, что для наших спортсменов это хорошая награда за их терпение и преданность, ведь многие очень этого ждали и продолжали тренироваться и, несмотря ни на что, продолжали заниматься», — сказала Катарина Гербольдт.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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