Анна Щербакова из танцев на льду: «Столкновение не повлияло на наш прокат. Голова чуть-чуть болит, надеюсь, завтра все будет хорошо»
Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали о столкновении на разминке.
Танцевальный дуэт столкнулся перед ритм-танцем с Елизаветой Шичиной и Павлом Дроздом.
Щербакова: Такое столкновение не повлияло на наш прокат, мы показали, что наработали за перерыв после этапов, наоборот, взбодрились, сели в ножки, проконтролировали. Всякое бывает, нужно уметь выступать в любых ситуациях.
Гончаров: Анечка – молодец, она собралась после такого падения!
Щербакова: Невнимательности не было, обе пары пытались обойти друг друга. Голова чуть-чуть болит, надеюсь, завтра будет хорошо.
У меня спросили симптомы, дали лед после разминки подержать. На ухо, на правую часть головы пришлось. Не думаю, что надо будет куда-то ехать, вроде все проверили, ничего такого не было.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
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