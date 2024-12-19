Анна Щербакова из танцев на льду: «Столкновение не повлияло на наш прокат. Голова чуть-чуть болит, надеюсь, завтра все будет хорошо»

Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали о столкновении на разминке.

Танцевальный дуэт столкнулся перед ритм-танцем с Елизаветой Шичиной и Павлом Дроздом.

Щербакова: Такое столкновение не повлияло на наш прокат, мы показали, что наработали за перерыв после этапов, наоборот, взбодрились, сели в ножки, проконтролировали. Всякое бывает, нужно уметь выступать в любых ситуациях.

Гончаров: Анечка – молодец, она собралась после такого падения!

Щербакова: Невнимательности не было, обе пары пытались обойти друг друга. Голова чуть-чуть болит, надеюсь, завтра будет хорошо.

У меня спросили симптомы, дали лед после разминки подержать. На ухо, на правую часть головы пришлось. Не думаю, что надо будет куда-то ехать, вроде все проверили, ничего такого не было.