Golden Spin. Дэвис и Смолкин, Несет и Маркелов, Янсе ван Ренсбург и Штеффан покажут ритм-танцы
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16:45 по московскому времени (5 декабря).
Первая разминка
1. Шира Ичилов – Дмитрий Кравченко (Израиль)
2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
3. Харлоу Линелла Стэнли – Сейджи Урано (Мексика)
4. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)
Вторая разминка
5. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
6. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия)
7. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
8. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
Третья разминка
9. Шариз Маттеи – Макс Либерс (Германия)
10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
11. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
12. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
13. Габриэла Паломек – Таннер Уайт (Эквадор)
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Лью
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