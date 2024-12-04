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Golden Spin. Дэвис и Смолкин, Несет и Маркелов, Янсе ван Ренсбург и Штеффан покажут ритм-танцы

Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцем на турнире Golden Spin.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:45 по московскому времени (5 декабря).

Первая разминка

1. Шира Ичилов – Дмитрий Кравченко (Израиль)

2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

3. Харлоу Линелла Стэнли – Сейджи Урано (Мексика)

4. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)

Вторая разминка

5. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

6. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия)

7. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)

8. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

Третья разминка

9. Шариз Маттеи – Макс Либерс (Германия)

10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

11. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

12. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

13. Габриэла Паломек – Таннер Уайт (Эквадор)

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Лью

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoISU Challenger
logoсборная США
сборная Грузии
logoсборная Великобритании
Беньямин Штеффан
logoсборная Израиля
результаты
Алексей Киляков-младший
logoсборная Франции
logoсборная Украины
Джеймс Эрнандес
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Элизабет Ткаченко
Шира Ичилов
сборная Бразилии
logoГлеб Смолкин
Зои Ларсон
logoсборная Германии
Фиби Беккер
Лиа Несет
сборная Эквадора
Илья Каранкевич
Дмитрий Кравченко
logoДиана Дэвис
сборная Мексики
Golden Spin
Артем Маркелов
Ангелина Кудрявцева
сборная Кипра
танцы на льду
Андрей Капран
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