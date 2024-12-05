Премьера нового сезона шоу «Ледниковый период» состоится 14 декабря

Премьера нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале состоится 14 декабря в 18:20 по московскому времени.

Телепроект представлен под названием «Народный ледниковый период». В роли ведущих выступают Евгения Медведева и Алексей Ягудин.

О начале съемок сообщалось в октябре. Ранее были объявлены пары участников.

Стали известны пары участников «Ледникового периода»: Валя Карнавал – Кацалапов, Туктамышева – Сопельник, Тотьмянина – Т-Killah, Дина и Арины Аверины – с Соловьевым и Морозовым

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