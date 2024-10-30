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Щербакова о жюри «Ледникового периода»: «Очень интересный опыт. В первый день было довольно непривычно, но, кажется, я быстро освоилась»

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от участия в жюри «Ледникового периода».

Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале. В первые два съемочных дня членами жюри, помимо Щербаковой, были Татьяна Тарасова, Максим Траньков, Татьяна Навка и Роман Костомаров.

«В первый день было довольно непривычно, особенно первые пару номеров, но потом, мне кажется, я быстро освоилась.

Сейчас мне очень нравится, все равно могу сказать, что меня часто перевешивает больше в положительную сторону, потому что я всех ребят знаю, знаю, какую огромную работу проделывают и люди из народной команды. Абсолютно точно могу сказать, что это очень интересный опыт», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

Щербакова планировала принять участие в проекте как фигуристка, но отказалась из-за травмы. 

«Я не люблю говорить о том, что не свершилось. В спорте не бывает сослагательного наклонения, поэтому если проект случится, я с радостью о нем поговорю в качестве участницы.

Буду ли еще членом жюри? Будем смотреть по графикам, насколько совпадем, очень насыщенный график, я сейчас и на Гран-при России поеду, и много других задач», – добавила спортсменка.

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
телевидение
logoПервый канал
logoАнна Щербакова
logoЛедниковый период
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