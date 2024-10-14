Блогер и музыкант Егор Шип станет участником нового сезона шоу «Ледниковый период» (Sport24)
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на RUS TIKTOK NEWS.
По данным источника, в последнее время Шип активно делится контентом, связанным с фигурным катанием. Кроме того, Егор подписался на олимпийскую чемпионку Анну Щербакову.
Съемки нового сезона телепроекта начались 7 октября. Участие в шоу принимают гимнастки Дина и Арина Аверины, блогер и певица Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, рэпер T-Killah, актер Артур Сопельник и эстрадный певец Ярослав Сумишевский.
Подтверждено участие фигуристов Елизаветы Туктамышевой, Владимира Морозова, Евгении Тарасовой, Дмитрия Соловьева, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Всего в проекте 14 пар.
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