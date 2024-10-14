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Блогер и музыкант Егор Шип станет участником нового сезона шоу «Ледниковый период» (Sport24)

Одним из участников шоу «Ледниковый период» станет блогер и певец Егор Шип.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на RUS TIKTOK NEWS. 

По данным источника, в последнее время Шип активно делится контентом, связанным с фигурным катанием. Кроме того, Егор подписался на олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. 

Съемки нового сезона телепроекта начались 7 октября. Участие в шоу принимают гимнастки Дина и Арина Аверины, блогер и певица Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, рэпер T-Killah, актер Артур Сопельник и эстрадный певец Ярослав Сумишевский. 

Подтверждено участие фигуристов Елизаветы Туктамышевой, Владимира Морозова, Евгении Тарасовой, Дмитрия Соловьева, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Всего в проекте 14 пар. 

«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
телевидение
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