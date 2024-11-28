Софья Акатьева представит свой номер на Кубке Первого канала среди юниоров
Софья Акатьева представит свой номер на Кубке Первого канала среди юниоров.
Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева представит свой номер на Кубке Первого канала среди юниоров.
Программа Кубка запланирована на 7 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве.
В текущем сезоне 17-летняя Акатьева стала бронзовым призером этапа Гран-при в Красноярске и заняла пятое место в Петербурге.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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