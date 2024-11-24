Евгений Устенко: «Был эмоциональный и тяжелый в плане эмоций прокат, забрал много сил»
Екатерина Миронова и Евгений Устенко завоевали бронзу в танцах на льду на Гран-при России «Невский лед».
Устенко: Довольны, это был эмоциональный и тяжелый в плане эмоций прокат, забрал много сил. Мысли еще немного на катке. Была маленькая помарочка с моей стороны, но было хорошо, красиво. Думаю, можно сказать, что мы прибавили.
— Что для вас значит, что вы ведущая пара Санкт‑Петербурга?
Миронова: Ничего. Мы делаем свою работу, очень ее любим, получаем удовольствие.
— Вы лидеры, катаетесь с парами, которые тянутся за вами. Насколько сложно в плане прогресса?
Миронова: Сложно сказать. Не знаем, как бы себя чувствовали, если бы была другая лидирующая группа. Мы были на сборах у Игоря Шпильбанда, там ты чувствуешь огромный прилив сил и желание работать каждый день. Тут бывает себя сложно заставить работать, но это вопрос головы и дисциплины. Мы работаем и добиваемся цели.
Устенко: В Америке легкое ощущение, выходишь на лед — у всех есть какие‑то проблемы, мы все люди, а не роботы, у все есть личная жизнь за катком. Независимо от того, что случилось на катке, выходят и улыбаются. Это очень классно было увидеть вживую и перенять на себя.
— Напряжение в танцах растет?
Миронова: У каждого разные ощущения.
Устенко: Когда‑то есть напряжение, когда‑то — нет. Надо быть собой и не напрягаться.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий