Евгений Устенко: «Был эмоциональный и тяжелый в плане эмоций прокат, забрал много сил»

Миронова и Устенко оценили выступление на Гран-при в Санкт-Петербурге.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко завоевали бронзу в танцах на льду на Гран-при России «Невский лед».

Устенко: Довольны, это был эмоциональный и тяжелый в плане эмоций прокат, забрал много сил. Мысли еще немного на катке. Была маленькая помарочка с моей стороны, но было хорошо, красиво. Думаю, можно сказать, что мы прибавили.

— Что для вас значит, что вы ведущая пара Санкт‑Петербурга?

Миронова: Ничего. Мы делаем свою работу, очень ее любим, получаем удовольствие.

— Вы лидеры, катаетесь с парами, которые тянутся за вами. Насколько сложно в плане прогресса?

Миронова: Сложно сказать. Не знаем, как бы себя чувствовали, если бы была другая лидирующая группа. Мы были на сборах у Игоря Шпильбанда, там ты чувствуешь огромный прилив сил и желание работать каждый день. Тут бывает себя сложно заставить работать, но это вопрос головы и дисциплины. Мы работаем и добиваемся цели.

Устенко: В Америке легкое ощущение, выходишь на лед — у всех есть какие‑то проблемы, мы все люди, а не роботы, у все есть личная жизнь за катком. Независимо от того, что случилось на катке, выходят и улыбаются. Это очень классно было увидеть вживую и перенять на себя.

— Напряжение в танцах растет?

Миронова: У каждого разные ощущения.

Устенко: Когда‑то есть напряжение, когда‑то — нет. Надо быть собой и не напрягаться.