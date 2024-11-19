Елизавета Худайбердиева: «Аня Фролова — эталон женского фигурного катания»
Елизавета Худайбердиева назвала Анну Фролову эталоном женского фигурного катания.
«В этом сезоне мне нравится Алина Горбачева. Она повзрослела. Ну и, конечно же, Аня Фролова — эталон женского фигурного катания.
У нас потрясающие девочки — я очень сильно болею за Сонечку Муравьеву, Сонечку Акатьеву.
Но выходит Фролова и показывает зреложенское катание, просто плывет по льду. Мне нравится», — сказала Худайбердиева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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