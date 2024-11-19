Елизавета Худайбердиева назвала Анну Фролову эталоном женского фигурного катания.

«В этом сезоне мне нравится Алина Горбачева . Она повзрослела. Ну и, конечно же, Аня Фролова — эталон женского фигурного катания.

У нас потрясающие девочки — я очень сильно болею за Сонечку Муравьеву, Сонечку Акатьеву.

Но выходит Фролова и показывает зреложенское катание, просто плывет по льду. Мне нравится», — сказала Худайбердиева .