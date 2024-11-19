Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с 25-летием: «На льду и в жизни много сил и вдохновенья!»
Команда Этери Тутберидзе поздравила Евгению Медведеву с днем рождения.
Сегодня двукратной чемпионке мира исполнилось 25 лет.
«Тебя мы, Женя, поздравляем с днем рожденья!
Здоровья крепкого и радости во всем!
На льду и в жизни много сил и вдохновенья!
Тепла, уюта, только солнышка в твой дом!» – говорится в поздравлении.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости