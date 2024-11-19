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Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с 25-летием: «На льду и в жизни много сил и вдохновенья!»

Команда Этери Тутберидзе поздравила Евгению Медведеву с днем рождения.

Сегодня двукратной чемпионке мира исполнилось 25 лет. 

«Тебя мы, Женя, поздравляем с днем рожденья!

Здоровья крепкого и радости во всем!

На льду и в жизни много сил и вдохновенья!

Тепла, уюта, только солнышка в твой дом!» – говорится в поздравлении. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
logoсборная России
женское катание
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