Аделия Петросян прыгнула четверной тулуп и тройной аксель в произвольной программе на Гран-при России
Аделия Петросян сделала два элемента ультра-си в произвольной программе.
В произвольной на этапе Гран-при России в Казани фигуристка исполнила тройной аксель, двойной тулуп (вместо четверного), четверной тулуп, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип (на минусы) и каскад тройной флип – тройной тулуп.
Петросян получила за прокат 155,88 балла (81,52 за технику) и выиграла этап.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости