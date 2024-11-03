Аделия Петросян прыгнула четверной тулуп и тройной аксель в произвольной программе на Гран-при России

Аделия Петросян сделала два элемента ультра-си в произвольной программе.

В произвольной на этапе Гран-при России в Казани фигуристка исполнила тройной аксель, двойной тулуп (вместо четверного), четверной тулуп, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип (на минусы) и каскад тройной флип – тройной тулуп.

Петросян получила за прокат 155,88 балла (81,52 за технику) и выиграла этап.