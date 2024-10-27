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Алексей Карпов: «Обидно за прыжковый контент, особенно за бабочку, но сейчас это лучший прокат сезона»

Блинникова и Карпов высказались о разнице между юниорскими и взрослыми стартами.

Сегодня Алиса Блинникова и Алексей Карпов стали третьими на этапе Гран-при России «Звезды Магнитки». Победили Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев заняли второе место. 

— Количество участников небольшое, но вы показали то, что хотели?

Блинникова: Да, справились почти со всем, над чем работали.

Карпов: Обидно за прыжковый контент, особенно за бабочку, но сейчас это лучший прокат сезона.

— Есть разница с переходом во взрослые?

Карпов: Да, она ощутимая. В плане организации и масштаба соревнований. Многие соперники вызывают у нас восторг.

— Юниоры часто соревнуются при пустых залах. Вас заводит, когда много публики?

Блинникова: Меня больше заводит.

Карпов: Волнения нет, оно в нашем случае не связано с количеством зрителей.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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Алексей Карпов
Алиса Блинникова
Звезды Магнитки
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