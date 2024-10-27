Алексей Карпов: «Обидно за прыжковый контент, особенно за бабочку, но сейчас это лучший прокат сезона»
Сегодня Алиса Блинникова и Алексей Карпов стали третьими на этапе Гран-при России «Звезды Магнитки». Победили Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев заняли второе место.
— Количество участников небольшое, но вы показали то, что хотели?
Блинникова: Да, справились почти со всем, над чем работали.
Карпов: Обидно за прыжковый контент, особенно за бабочку, но сейчас это лучший прокат сезона.
— Есть разница с переходом во взрослые?
Карпов: Да, она ощутимая. В плане организации и масштаба соревнований. Многие соперники вызывают у нас восторг.
— Юниоры часто соревнуются при пустых залах. Вас заводит, когда много публики?
Блинникова: Меня больше заводит.
Карпов: Волнения нет, оно в нашем случае не связано с количеством зрителей.
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