Федор Климов: «Если малоизвестная пара из России приедет на чемпионат мира, с наскоку ей будет очень тяжело бороться за медаль»

Федор Климов высказался об уровне парного фигурного катания в России и мире.

— Как человек, который активно видит международное парное катание, вы согласны с позицией, что с отстранением России парное катание на международной арене впадает в кризис? К тому же параллельно с нашим отстранением в кризисе еще и Китай.

— Это было заметно в первый постолимпийский сезон. В прошлом сезоне тоже спад наблюдался, но после Олимпиады практически всегда такое происходит, есть небольшой спад, поскольку кто-то закончил, кто-то решил попробовать себя с новой партнершей или партнером. Люди пробуются, экспериментируют, еще скатываются.

Поэтому определенный спад всегда виден, и в количестве пар он заметен, меньше участников на различных турнирах выступают, и сам уровень пониже был. Но вот уже сейчас он опять повысился и, на мой взгляд, он весьма неплохой.

Конечно, без российских пар он не тот, что и говорить, у нас очень сильные пары, с нашими ребятами уровень был бы выше. Только совсем обесценивать старты без России не стоит, — сказал Климов.

— Мнение, что даже пары из третьей разминки чемпионата России легко могут стать призерами чемпионата мира, — это скорее преувеличение?

— Это не совсем правда. Я не буду отрицать, что у нас сильные пары, их много, и они и правда составят там серьезную конкуренцию.

— Но и сильные иностранцы тоже в парном катании существуют?

— Тут еще какой момент важен: они катаются на международных стартах давно. У них есть известность, статус, определенный рейтинг. Это вес в глазах судей, вес федерации. И это нельзя списывать со счетов.

Если малоизвестная пара из России приедет на чемпионат мира, с наскоку ей будет очень тяжело бороться за медаль, — цитирует Климова «Чемпионат» .