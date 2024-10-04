Гущина о короткой, поставленной Федорченко: «Новый для меня темп музыки. Но сейчас мне очень нравится эта программа»
Ксения Гущина идет третьей после короткой программы на Мемориале Николая Панина-Коломенкина (70,18 балла).
– Довольна своим прокатом?
– Да, своим прокатом довольна. Лучше, чем на первом этапе, но есть над чем работать – вращение, дорожки... Но сегодня я довольна.
– Расскажи, как работали над короткой программой.
– Ее мне поставил Артем Федорченко. Он приезжал к нам, а дальше уже дорабатывали.
– Насколько сложно ее было ставить?
– Достаточно сложно. Новый для меня темп музыки. Но сейчас мне очень нравится эта программа.
– С Артемом Федорченко нашли общий язык?
– Да, очень комфортно было с ним работать. Была проделана хорошая работа. Не все гладко было, были небольшие трудности, но сейчас все хорошо.
– Какие планы на этот сезон?
– Показать себя, катать от старта к старту еще лучше, прогрессировать, а дальше как пойдет. Места не загадываю пока, – сказала Гущина.
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