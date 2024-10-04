Гущина о короткой, поставленной Федорченко: «Новый для меня темп музыки. Но сейчас мне очень нравится эта программа»

Фигуристка Гущина поделилась впечатлениями от работы с хореографом Федорченко.

Ксения Гущина идет третьей после короткой программы на Мемориале Николая Панина-Коломенкина (70,18 балла).

– Довольна своим прокатом?

– Да, своим прокатом довольна. Лучше, чем на первом этапе, но есть над чем работать – вращение, дорожки... Но сегодня я довольна.

– Расскажи, как работали над короткой программой.

– Ее мне поставил Артем Федорченко . Он приезжал к нам, а дальше уже дорабатывали.

– Насколько сложно ее было ставить?

– Достаточно сложно. Новый для меня темп музыки. Но сейчас мне очень нравится эта программа.

– С Артемом Федорченко нашли общий язык?

– Да, очень комфортно было с ним работать. Была проделана хорошая работа. Не все гладко было, были небольшие трудности, но сейчас все хорошо.

– Какие планы на этот сезон?

– Показать себя, катать от старта к старту еще лучше, прогрессировать, а дальше как пойдет. Места не загадываю пока, – сказала Гущина.