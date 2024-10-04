Дэвис и Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы

Диана Дэвис и Глеб Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы.

«Уважаемые друзья! К сожалению, Диана и Глеб вынуждены сняться с Мемориала Дениса Тена в связи с полученной травмой на этой неделе.

Ребята надеются восстановиться к этапу Гран-при в Америке. Здоровья!» – говорится в сообщении фан-клуба фигуристов.