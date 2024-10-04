Дэвис и Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы
Диана Дэвис и Глеб Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы.
«Уважаемые друзья! К сожалению, Диана и Глеб вынуждены сняться с Мемориала Дениса Тена в связи с полученной травмой на этой неделе.
Ребята надеются восстановиться к этапу Гран-при в Америке. Здоровья!» – говорится в сообщении фан-клуба фигуристов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: фан-клуб Дэвис и Смолкина
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