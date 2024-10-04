10

Дэвис и Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы

Диана Дэвис и Глеб Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы.

«Уважаемые друзья! К сожалению, Диана и Глеб вынуждены сняться с Мемориала Дениса Тена в связи с полученной травмой на этой неделе.

Ребята надеются восстановиться к этапу Гран-при в Америке. Здоровья!» – говорится в сообщении фан-клуба фигуристов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: фан-клуб Дэвис и Смолкина
травмы
танцы на льду
сборная Грузии
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Мемориал Дениса Тена
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Дениса Тена. Лим и Куан, Ташлерова и Ташлер, Мразкова и Мразек, Дюпайяж и Набе покажут ритм-танцы
121 минуту назадLive
Медведева, Тарасова и Морозов, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами на Мемориале Тена
691 октября, 06:23
Дэвис и Смолкин в новой произвольной программе будут выступать под песни Led Zeppelin и Бет Харт
7928 сентября, 09:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мемориал Дениса Тена. Лим и Куан, Ташлерова и Ташлер, Мразкова и Мразек, Дюпайяж и Набе покажут ритм-танцы
121 минуту назадLive
Медведева о своем шоу: «Главная фишка шоу – упор на высокие технологии. Мы уже заказали сорок тонн оборудования»
1946 минут назад
Трусова, Туктамышева, Ягудин, Синицина и Кацалапов, Тарасова и Морозов выступят на шоу Медведевой
2350 минут назад
Вайцеховская об оценках Базылюк: «Сомнительные докруты и приземления с тройных акселей оцениваются как прыжки, к которым нет вопросов. Зачем?»
3359 минут назад
Мемориал Панина. Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Мозалев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
13сегодня, 06:15
Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Мухортова и Евгеньев представят короткие программы
11сегодня, 06:15
Мемориал Панина. Фролова, Гущина, Куликова, Важнова, Кшецкая покажут короткие программы
3сегодня, 06:15
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Линчевская и Щербаков выступят с ритм-танцами
3сегодня, 06:14
Чемпионат Москвы. Самсонов, Федоров, Рухин, Ковалев выйдут на лед с произвольными программами
5сегодня, 06:13
Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо выступят с произвольными танцами
2сегодня, 06:13
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Вейон и Брэндис, Синкон-Дебю и Селестино покажут ритм-танцы
сегодня, 06:14
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук, Маринина и Черненко, Хмелькова и Антонышев покажут произвольные программы
сегодня, 06:13
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко, Беккари и Гуаризе, Чан и Хоу выступят с произвольными программами
1сегодня, 06:13
Гран-при среди юниоров. Санчес выиграл короткую программу, Хагара – 2-й, Чхве Ха Бин – 3-й
1вчера, 21:36
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Фефелова и Валов – 2-е
3вчера, 19:12
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук лидируют после короткой программы, Маринина и Черненко – 2-е
2вчера, 17:23
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко выиграли короткую программу, Беккари и Гуаризе – 2-е
вчера, 13:02
Оксана Баюл: «Огромнейшая проблема у меня – это алкоголизм. Долгое время жила без алкоголя, но год назад начала заглушать боль»
22вчера, 12:41
Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Лопарева и Бриссо – 2-е
вчера, 11:35
WADA об отклонении апелляции Валиевой Верховным судом Швейцарии: «На данный момент не можем это прокомментировать»
52 октября, 17:10