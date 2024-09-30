Елена Чайковская: «Комментирование для меня абсолютно не новое дело. Я умею говорить, хотела бы и буду доносить мысли, которые у меня есть»

Елена Чайковская рассказала, что ей нравится комментировать соревнования.

«Я начала комментировать фигурное катание еще при Ане Дмитриевой, когда она меня попросила, это было 50 лет назад. Поэтому для меня это абсолютно не новое дело, и, когда обратились сейчас, я с удовольствием в это включилась.

Я это знаю, я умею говорить, я хотела бы и буду доносить мысли, которые у меня есть. Поэтому мне это интересно, и людям, которые слушают, надеюсь, тоже.

Я не просто фиксирую, кто упал, кто прыгнул, у меня другие задачи – показать силу нашего фигурного катания, эмоциональность, образность, как выстроены программы. Это не просто набор элементов, и это интересно.

Да, это занимает большое количество времени и сил, но, если поступит приглашение, я конечно соглашусь», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию.

«Работая у Ани Дмитриевой, в какой-то момент я уже не могла совмещать комментаторство и основную работу, став главным тренером сборной. Я сама обратилась к Тане [Тарасовой] и передала ей этот пульт – она профессионал, и она точно так же будет оценивать, как оцениваю я.

Мы говорим по-разному, но смысл один. Мы раскрываем сложности фигурного катания, его неотразимую привлекательность и глубину, музыкальность», – добавила Чайковская.