Татьяна Тарасова: «WADA – не наша организация. Мы не то что можем не верить им – мы обязаны не верить»

Татьяна Тарасова заявила о недоверии к WADA.

Ранее газета The New York Times опубликовала информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпиадой-2024.

«WADA – не наша организация. Как мы можем верить? Мы можем не верить. Не то что можем – мы обязаны не верить. У меня доверия к WADA нет», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

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