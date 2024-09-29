Татьяна Тарасова: «WADA – не наша организация. Мы не то что можем не верить им – мы обязаны не верить»
Татьяна Тарасова заявила о недоверии к WADA.
Ранее газета The New York Times опубликовала информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпиадой-2024.
«WADA – не наша организация. Как мы можем верить? Мы можем не верить. Не то что можем – мы обязаны не верить. У меня доверия к WADA нет», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
У WADA и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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