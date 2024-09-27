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Японская фигуристка Шимада выиграла 12-й подряд международный старт по юниорам

Японская фигуристка Мао Шимада выиграла этап Гран-при среди юниоров в Гданьске.

Победа стала для нее уже 12-й подряд на международных юниорских турнирах.

В период с 2022 по 2024 год Шимада шесть раз становилась лучшей на этапах Гран-при, дважды в финале серии, дважды на чемпионате мира, а также по разу на Юношеских олимпийских играх и турнире Triglav Trophy & Narcisa Cup.

Спортсменке 15 лет. Она тренируется под руководством Миэ Хамады.

Российские фигуристы с марта 2022 года не допускаются до международных стартов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная Японии
женское катание
logoГран-при среди юниоров
Миэ Хамада
Мао Шимада
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