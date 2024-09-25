Дейв Лиз: «Когда впервые встретился с Тутберидзе, сказал: «Довезите Косторную до Олимпиады». Она засмеялась в ответ»

Дейв Лиз рассказал, как просил Этери Тутберидзе довезти Алену Косторную до Олимпиады.

«Я ведь уже встречался с Этери Тутберидзе . Это было в 2021 году, и я даже сделал с ней совместную фотографию. Эту фотографию использовал Cпортс, только изменил немножко бэкграунд и добавил туда таких дьявольских красных тонов, что, наверное, даже подходит этой фотографии.

Я задал ей вопрос тут же: «Пожалуйста, довезите Алену Косторную до Олимпиады». Она засмеялась в ответ. И вот это была первая встреча с Тутберидзе», – рассказал американский журналист в подкасте «Чистый хвост».

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