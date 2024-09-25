Алиса Юрова: «Помимо тройного акселя хочется выучить четверные. Бывают хорошие попытки лутца, пока докрученного нет, но отрабатываем»

Фигуристка Алиса Юрова рассказала, что работает над четверным лутцем.

«Как обстоят дела с тройным акселем? Все неплохо, буквально два дня назад прыгала его, нарабатывала, в программе тоже отрабатываю.

Перед контрольными прокатами начала подготовку к четверным лутцу, тулупу и сальхову, я надеюсь, что после соревнований уже побольше начнем над этим работать, потому что помимо акселя хочется еще выучить четверные.

Самый близкий – четверной лутц, пока что немного страшновато, потому что аксель прыгается на ход вперед, я привыкла на ход вперед. Когда становится поспокойнее, бывают хорошие попытки лутца, пока что докрученного нет, но отрабатываем.

В сезоне однозначно хочется попасть в тройку на этапах [юниорского Гран-при России], хочется два акселя в произвольной программе и, скорее всего, четверной какой-нибудь точно в программе должен быть.

Межсезонье прошло довольно-таки неплохо, рабочая была обстановка, лучше всего стало все в августе, когда началась более серьезная подготовка к прокатам, после прокатов уже немножко спокойнее стало. И уже в сентябре прошли повторные прокаты, в принципе, довольна, что, как работала, так все и отразилось, не зря работала все лето.

Хорошо ли морально подошла к сезону? Да, из-за того, что были два раза контрольные прокаты, я, в принципе, уже не особо так и волновалась.

Мне ребята, которые уже не раз были на этих прокатах, рассказывали, что самое страшное – это контрольные прокаты. Для меня было вообще не волнительно», – сказала Юрова.