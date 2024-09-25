Алиса Юрова: «Помимо тройного акселя хочется выучить четверные. Бывают хорошие попытки лутца, пока докрученного нет, но отрабатываем»
«Как обстоят дела с тройным акселем? Все неплохо, буквально два дня назад прыгала его, нарабатывала, в программе тоже отрабатываю.
Перед контрольными прокатами начала подготовку к четверным лутцу, тулупу и сальхову, я надеюсь, что после соревнований уже побольше начнем над этим работать, потому что помимо акселя хочется еще выучить четверные.
Самый близкий – четверной лутц, пока что немного страшновато, потому что аксель прыгается на ход вперед, я привыкла на ход вперед. Когда становится поспокойнее, бывают хорошие попытки лутца, пока что докрученного нет, но отрабатываем.
В сезоне однозначно хочется попасть в тройку на этапах [юниорского Гран-при России], хочется два акселя в произвольной программе и, скорее всего, четверной какой-нибудь точно в программе должен быть.
Межсезонье прошло довольно-таки неплохо, рабочая была обстановка, лучше всего стало все в августе, когда началась более серьезная подготовка к прокатам, после прокатов уже немножко спокойнее стало. И уже в сентябре прошли повторные прокаты, в принципе, довольна, что, как работала, так все и отразилось, не зря работала все лето.
Хорошо ли морально подошла к сезону? Да, из-за того, что были два раза контрольные прокаты, я, в принципе, уже не особо так и волновалась.
Мне ребята, которые уже не раз были на этих прокатах, рассказывали, что самое страшное – это контрольные прокаты. Для меня было вообще не волнительно», – сказала Юрова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий