Иван Букин: «Главная цель и мотивация – поехать на Олимпиаду еще раз. В Пекине мы не получили тех эмоций, которые хотели бы получить»

Александра Степанова и Иван Букин заявили, что хотят еще раз поехать на Олимпийские игры.

Также фигуристы рассказали о новых программах, с которыми выступают на контрольных прокатах.

– Расскажите о новых программах. Ритм-танец – тема музыка 50-70-х.

Степанова: Мы очень счастливы, потому что выбранная музыка Beatles нам по душе. И если в том сезоне музыка нам просто нравилась, то сейчас мы чувствуем ее именно в танце. Мы даже не катаем программу, а реально танцуем с такой классной энергетикой. Это здорово.

Огромное спасибо нашим тренерам – Александру Жулину, Петру Дурневу, Сергею Георгиевичу Петухову, Дмитрию Ионову и всей нашей команде, что мы вместе сделали эту программу, вместе выбирали музыку.

Букин: Произвольная (Woodkid – On Then and Now, Ludovico Einaudi – Life) немного сложнее. Она относительно новая, и во вкатывании, и в эмоциональном плане, и в физическом. Музыка – быстрая, достаточно агрессивная, но она нам нравится. Эта программа – вызов для нас.

– Межсезонье было насыщенным?

Букин: Межсезонье выдалось сложным. Не все пошло по плану, как хотели. Мы пропустили достаточно много в июле. Возникли проблемы, из-за чего подготовка получилась немного смазанной. Скажу так, в плане работы бывали межсезонья гораздо лучше.

– Если гипотетически предположить, что наших спортсменов допускают на Олимпиаду, вы не оставили идею выступить еще раз, о чем говорили в Пекине?

Букин: Это и есть самая главная цель и мотивация – поехать на Олимпиаду еще раз, потому что для нас с Сашей Игры в Пекине были немного смазаны, мы не получили сполна тех эмоций, которые хотели получить.

В Пекине были бесконечные тесты, переживания, маски, туда не выйди, сюда не пойди. Все это было сложно. Если нас допустят, это будет удовольствие. Мы все ждем, когда будет принято это не простое, но понятное всем решение.

Степанова: Мы этого ждем и очень хотим.