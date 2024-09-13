Тамара Москвина: «Показательные в Игоре отличаются от контрольных прокатов. К нам не приходят технические специалисты, нам в первую очередь важны зрители»

Тамара Москвина сравнила контрольные прокаты и открытую тренировку в Игоре.

Летом группа Москвиной проводит открытую тренировку в Игоре в Ленинградской области.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России.

– Показательные в Игоре отличаются от того, что мы видим на контрольных прокатах. К нам не приходят технические специалисты, судейская бригада, нам в первую очередь важны зрители.

Мы не выстраиваем это мероприятие исключительно как прокаты программ. Это, скорее, как открытая тренировка спортсменов для любителей фигурного катания, с развлекательными моментами. Тренер Москвина надевает коньки, выходит на лед, берет в руки микрофон, ездит рядом со спортсменами, комментирует, объясняет, представляет участников, задает вопросы, на которые они отвечают. И в этом показе участвуют как признанные спортсмены, чемпионы, так и юниоры, и даже те, кому по 8-9 лет, и для юных фигуристов это становится учебой.

Мы учим детишек представлению программ, общению с публикой, как не реагировать на ошибки, как превозмогать неудачи. Допустим, юный спортсмен упал, а я говорю: «Давай, попробуй еще раз. Зрители специально пришли посмотреть на тебя. Вот там сидит твоя мама. Давай покажем ей и всем, что ты умеешь делать». Это ведь важно для начинающих. Не бояться публики, чувствовать зрительный зал, показывать, что умеешь.

Мы все снимаем на камеру и потом анализируем с тренерами, что нужно добавить в программы, музыкальные моменты, смотрим, как ведут себя спортсмены, кому-то надо научиться работать на усталости, подмечаем другие нюансы. Речь идет не только о технических замечаниях, но и о психологических, поведенческих моментах, которые закладываются на таких выступлениях.

– Вы ведь уже давно проводите такие мероприятия в Игоре.

– Несколько лет, и они уже стали традиционными. Каждый год перед началом сезона, так как меняется ситуация, меняются руководители и так далее, я звоню и спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, вы все еще хотите?» И слышу в ответ: «Конечно», – сказала Москвина.