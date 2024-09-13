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Тамара Москвина: «Были прецеденты, когда первый показ новой программы сопровождался критикой, а на главных стартах сезона эту же программу называли шедевром»

Москвина поделилась случаем из тренерской карьеры, связанным с контрольными прокатами.

«Помню, на прокатах выступала моя пара Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев. Спортсмены были совсем не в форме, и сразу после прокатов кое-кто на них махнул рукой. А на главных стартах они прокатали программы великолепно, и наш самый известный тренер и уважаемый комментатор сказала: «Тамара, ты что с ними сделала? Это как день и ночь».

А тогда к началу сезона мы с Наташей и Артуром только составили программу. Но федерация сказала: «Надо», а я как человек дисциплинированный, да и сама как тренер знала: надо откататься на прокатах. Одно дело – болезнь, когда объективно не можешь выступить, а другое – неготовность. Причины неготовности могут быть разными.

Так пусть сами спортсмены это увидят, сравнят себя с другими. Здесь ведь есть и психологический момент. Кого-то надо подстегнуть, а кого-то, наоборот, притормозить, если спортсмены в боевой форме, а соревнования только через месяц. Каждый тренер это понимает для себя. А со стороны выглядит: «Ой, эти молодцы, а у тех еще конь не валялся».

Были прецеденты, когда первый показ новой программы сопровождался критикой, а на главных стартах сезона эту же программу называли шедевром. Просто нужно понимать назначение контрольных прокатов, их цель.

Предсезонные прокаты проводятся не только у нас, но и в других странах. В США, Канаде и Германии они проходят раньше. Но у каждого своя система подготовки. Здесь нет стандарта», – сказала Москвина. 

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
logoТамара Москвина
logoсборная России
ФФККР
пары
logoАртур Дмитриев-старший
Наталья Мишкутенок
logoконтрольные прокаты
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