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  • Тамара Москвина: «Прокаты проводятся не для того, чтобы фигуристы показали максимум. Программа может быть не отработана, а как говорится, дуракам половину работы не показывают»
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Тамара Москвина: «Прокаты проводятся не для того, чтобы фигуристы показали максимум. Программа может быть не отработана, а как говорится, дуракам половину работы не показывают»

Тамара Москвина объяснила, зачем проводятся контрольные прокаты сборной России.

– Тамара Николаевна, это ведь с вашей подачи контрольные прокаты сборной страны в последние годы организуются в таком формате – на публике. Еще несколько лет назад они проводились исключительно для специалистов и больше напоминали тренировки.

– Честно говоря, не беру на себя ответственность на проведение агитации за публичность прокатов. Но то, что наша федерация организует такие контрольные прокаты – это здорово.

Почему? Потому что необходимо посмотреть, в каком состоянии на данный момент находятся программы и уровень их исполнения спортсменами сборной. При этом надо понимать, что прокаты перед началом сезона проводятся не для того, чтобы фигуристы показали максимум, что они должны делать в сезоне, а чтобы члены федерации, судейская коллегия, сами тренеры спортсменов осуществили контроль за состоянием программ, элементов, формы участников.

– Понятно, что форма зависит от индивидуального плана выступлений – кому-то, условно говоря, стартовать через неделю, а кому-то через полтора месяца.

– Это надо объяснять зрителям, чтобы они тоже понимали, надо ли на прокатах исполнять программы со всеми элементами, включая сложные, в костюмах на сезон. Это решать тренерам и спортсменам.

Ведь программа может быть составлена, но не отработана, а как говорится, дуракам половину работы не показывают. Я не хочу сказать, что тренеры и судьи этого не понимают, но спортсменам приходится показывать программы в том состоянии, в каком они готовы на данный момент, чтобы получить от специалистов необходимые замечания и рекомендации.

Как ни удивительно, сложность прокатов как раз и состоит в том, что они проводятся на публике. А зрители воспринимают это как шоу и ждут, что спортсмены будут кататься в полную силу, с сложным контентом, да еще и в новых костюмах.

Но по своему опыту знаю, что у многих костюмы еще не готовы, а выступать в прошлогодних... Скорее всего, старые костюмы могут не подойти к новым программам по музыке, сюжету.

Тем не менее прокаты, безусловно, нужны, но каждый тренер будет принимать те или иные решения в зависимости от состояния здоровья спортсменов, уровня подготовленности, планов на сезон. Форсировать форму ради прокатов – вредно и не нужно. Вкатанность программ, детали, художественное оформление, актерское мастерство, костюмы – это тактические моменты. Всему свое время, – сказала Москвина. 

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
logoТамара Москвина
logoсборная России
ФФККР
пары
logoконтрольные прокаты
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