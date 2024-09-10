Дарья Садкова: «Хочу выполнять свою программу чисто, добавить четверной тулуп»
Дарья Садкова оценила выступление на открытой тренировке группы Тутберидзе.
— Я очень рада, что это мероприятие прошло перед прокатами, прочувствовала атмосферу зала. Было очень волнительно, но нужно начинать.
— Какие цели на предстоящий сезон?
— Я хочу просто выполнять свою программу чисто, добавить четверной тулуп. О мечтах не задумываюсь, моя задача катать чисто, — сказала Садкова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости