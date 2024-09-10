Дарья Садкова: «Хочу выполнять свою программу чисто, добавить четверной тулуп»

Дарья Садкова оценила выступление на открытой тренировке группы Тутберидзе.

— Я очень рада, что это мероприятие прошло перед прокатами, прочувствовала атмосферу зала. Было очень волнительно, но нужно начинать.

— Какие цели на предстоящий сезон?

— Я хочу просто выполнять свою программу чисто, добавить четверной тулуп. О мечтах не задумываюсь, моя задача катать чисто, — сказала Садкова.