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Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера

Ева Плесовских и Марк Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча

Об этом сообщила тренер танцевального дуэта Анжелика Крылова.

«Поздравляю Аню Билибину и Диму Кашаева с бронзой на первенстве Москвы, достойно выступили и открыли сезон.

К сожалению, Ева Плесовских и Марк Желтышев не смогли выступить, Марк за день до первенства Москвы вывихнул плечо, все уже вправили. Сейчас восстанавливается, будут готовиться к этапам Гран-при России», – сказала Крылова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
травмы
танцы на льду
logoАнжелика Крылова
первенство Москвы
Ева Плесовских
Марк Желтышев
Анна Билибина
Дмитрий Кашаев
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