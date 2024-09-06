Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера

Ева Плесовских и Марк Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча

Об этом сообщила тренер танцевального дуэта Анжелика Крылова .

«Поздравляю Аню Билибину и Диму Кашаева с бронзой на первенстве Москвы, достойно выступили и открыли сезон.

К сожалению, Ева Плесовских и Марк Желтышев не смогли выступить, Марк за день до первенства Москвы вывихнул плечо, все уже вправили. Сейчас восстанавливается, будут готовиться к этапам Гран-при России», – сказала Крылова.