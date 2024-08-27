Андрей Мозалев: «Этери Георгиевна дает много советов, в том числе и по стилю. Мы ищем новый образ, поэтому она сказала мне отрастить волосы»
Фигурист Андрей Мозалев рассказал о советах Этери Тутберидзе насчет стиля
«Мы ищем новый образ, поэтому Этери Георгиевна сказала мне отрастить волосы. Так будет больше вариантов что-то придумать новое. С момента переезда в Москву я только один раз подстригся и дальше отращивал уже.
Не думаю, что волосы останутся такой же длины, но это будет зависеть от образа, который Этери Георгиевна придумает. Она мне дает много советов, в том числе и по стилю», – отметил 21-летний спортсмен.
Мозалев – чемпион мира среди юниоров 2020 года. В сезоне-2023/24 он занял шестое место на Спартакиаде и одиннадцатое на чемпионате России.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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