Андрей Мозалев: «Этери Георгиевна дает много советов, в том числе и по стилю. Мы ищем новый образ, поэтому она сказала мне отрастить волосы»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о советах Этери Тутберидзе насчет стиля

«Мы ищем новый образ, поэтому Этери Георгиевна сказала мне отрастить волосы. Так будет больше вариантов что-то придумать новое. С момента переезда в Москву я только один раз подстригся и дальше отращивал уже.

Не думаю, что волосы останутся такой же длины, но это будет зависеть от образа, который Этери Георгиевна придумает. Она мне дает много советов, в том числе и по стилю», – отметил 21-летний спортсмен.

Мозалев – чемпион мира среди юниоров 2020 года. В сезоне-2023/24 он занял шестое место на Спартакиаде и одиннадцатое на чемпионате России.