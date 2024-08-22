Фигуристка Зинина о видео на тему суицида: «Проблемы были в прошлом – не думаю, что к этому нужно возвращаться. Сейчас в моей жизни все прекрасно»

Теги сборная России женское катание Спорт-Экспресс Анастасия Зинина Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала слова в соцсетях на тему суицида.

Ранее 17-летняя Зинина опубликовала видео с подписью: «Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...» 

– Недавно в социальных сетях вы поделились видео, где рассказали о тех жизненных трудностях, через которые вам довелось пройти. Да, вы говорили, что проблемы в прошлом, но все же – нет причин беспокоиться о вашем здоровье?

– Сейчас в моей жизни все прекрасно, я безумно счастлива – занимаюсь любимым делом, у меня все хорошо в семье. Проблемы были в прошлом, и я не думаю, что к этому нужно возвращаться. Если слишком часто обращаться к прошлому, то не будешь жить настоящим. Что было, то было.

– А как вы считаете, насколько психологическое состояние спортсмена может повлиять на его карьеру? Работали когда-нибудь со спортивным психологом?

– Проблемы возникают тогда, когда появляются мысли: «А вдруг не получится?» Я прорабатывала этот момент с психологом еще год назад, когда была история с коронавирусом и его осложнениями. После этого психологически было тяжело возвращаться на лед, заново восстанавливать все элементы. Ничего не хотелось делать.

Психолог просто помог направить мысли в нужное русло, чтобы они тебя не съедали изнутри, а, наоборот, воодушевляли и вдохновляли на работу.

– Говорят, что наш главный критик – это мы сами.

– Честно говоря, в этом и заключается моя слабость: когда что-то случается, я начинаю погружаться в эту проблему, обдумывать, и уже кажется, что случилась непоправимая катастрофа, я ничего уже не смогу исправить. А потом думаю: «Настя, стоп, еще ничего не случилось, а ты уже столько всего надумала... Давай решать проблемы по мере их поступления!» – ответила Зинина.

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16 комментариев
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"Проблемы были в прошлом, и я не думаю, что к этому нужно возвращаться".
Но таки вернулась, причем публично.
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Не думаю, что к этому стоит возвращаться, и поэтому растрезвоню об этом всему свету, чтобы еще не один месяц журналисты задавали вопросы на эту тему. Очень логично
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Комментаторам бы помнить, что ей 17 лет, в силу возраста психика неустойчива. Прежде чем писать жесткие, пусть и правдивые комментарии, поставьте себя на место этих подростков.
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Написала ради пиара
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Ответ safarovavict
Вот читаю ее и думаю - а были ли там эти попытки суицида? Девочка склонна нагнетать и драматизировать. У такой - взяла лезвие, покрутила в руке, подумала, передумала, положила обратно... И вот оно - попытка суицида! Если так и было, то не удивительно, что об этом никто не знал до ее откровений. Ну и с логикой, конечно, беда. Не нужно возвращаться к прошлому и тут же это прошлое вываливает в интернет. Странная девочка.
Вы ее лично знаете, чтобы говорить к чему она склонна?
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Ответ Kareglazaya
Не думаю, что к этому стоит возвращаться, и поэтому растрезвоню об этом всему свету, чтобы еще не один месяц журналисты задавали вопросы на эту тему. Очень логично
На свои каналы в тик-токе и лайке что только фигуристы юниоры и новисы не выкладывают, чаще всего это остаётся без внимания. Вероятно и Настя не думала, что видео журналисты начнут публиковать. Видео просто очередной тренд, ну сняла и сняла.
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"Похайповала и хватит," - решила Зинина.
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Ответ Raya
Комментаторам бы помнить, что ей 17 лет, в силу возраста психика неустойчива. Прежде чем писать жесткие, пусть и правдивые комментарии, поставьте себя на место этих подростков.
Как я могу поставить себя на место 17-летнего подростка с психическими проблемами (предположительно), если я была 17-летним подростком, но таких проблем не имела? Я при всем желании не могу стать на ее место, даже если попытаюсь вспомнить свое жизненное восприятие, мысли и чувства в этом возрасте. Вы когда свои пафосные воззвания пишете - логику включаете?
А вот на место ее родителей можно попробовать стать (хотя лично у меня и нет детей). И вот будь я на их месте - я бы очень заинтересовалась зачем и почему мой ребенок вываливает подобную дичь в интернет.
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И вот опять мусолят,уже писали и обсуждали
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Нельзя себя убивать. А то на чай к Бандере и Сатане и прочим легендам.
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Мне нравится))

Не стоит часто возвращаться к прошлому, потому повешу-ка я в тиктоке видосик про суицид и изначилование. В смысле, резонанс?

Сразу видно, всё зашибись у человека в жизни, лучше не бывает.
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Ответ REA-13
Как я могу поставить себя на место 17-летнего подростка с психическими проблемами (предположительно), если я была 17-летним подростком, но таких проблем не имела? Я при всем желании не могу стать на ее место, даже если попытаюсь вспомнить свое жизненное восприятие, мысли и чувства в этом возрасте. Вы когда свои пафосные воззвания пишете - логику включаете? А вот на место ее родителей можно попробовать стать (хотя лично у меня и нет детей). И вот будь я на их месте - я бы очень заинтересовалась зачем и почему мой ребенок вываливает подобную дичь в интернет.
Для того, чтобы иметь эмпатию, необязательно иметь схожий опыт. Никаких пафосных воззваний, простая эмпатия.
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Ответ REA-13
Как я могу поставить себя на место 17-летнего подростка с психическими проблемами (предположительно), если я была 17-летним подростком, но таких проблем не имела? Я при всем желании не могу стать на ее место, даже если попытаюсь вспомнить свое жизненное восприятие, мысли и чувства в этом возрасте. Вы когда свои пафосные воззвания пишете - логику включаете? А вот на место ее родителей можно попробовать стать (хотя лично у меня и нет детей). И вот будь я на их месте - я бы очень заинтересовалась зачем и почему мой ребенок вываливает подобную дичь в интернет.
чётко. я с вами!!!
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