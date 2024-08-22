Фигуристка Зинина о видео на тему суицида: «Проблемы были в прошлом – не думаю, что к этому нужно возвращаться. Сейчас в моей жизни все прекрасно»

Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала слова в соцсетях на тему суицида.

Ранее 17-летняя Зинина опубликовала видео с подписью: «Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...»

– Недавно в социальных сетях вы поделились видео, где рассказали о тех жизненных трудностях, через которые вам довелось пройти. Да, вы говорили, что проблемы в прошлом, но все же – нет причин беспокоиться о вашем здоровье?

– Сейчас в моей жизни все прекрасно, я безумно счастлива – занимаюсь любимым делом, у меня все хорошо в семье. Проблемы были в прошлом, и я не думаю, что к этому нужно возвращаться. Если слишком часто обращаться к прошлому, то не будешь жить настоящим. Что было, то было.

– А как вы считаете, насколько психологическое состояние спортсмена может повлиять на его карьеру? Работали когда-нибудь со спортивным психологом?

– Проблемы возникают тогда, когда появляются мысли: «А вдруг не получится?» Я прорабатывала этот момент с психологом еще год назад, когда была история с коронавирусом и его осложнениями. После этого психологически было тяжело возвращаться на лед, заново восстанавливать все элементы. Ничего не хотелось делать.

Психолог просто помог направить мысли в нужное русло, чтобы они тебя не съедали изнутри, а, наоборот, воодушевляли и вдохновляли на работу.

– Говорят, что наш главный критик – это мы сами.

– Честно говоря, в этом и заключается моя слабость: когда что-то случается, я начинаю погружаться в эту проблему, обдумывать, и уже кажется, что случилась непоправимая катастрофа, я ничего уже не смогу исправить. А потом думаю: «Настя, стоп, еще ничего не случилось, а ты уже столько всего надумала... Давай решать проблемы по мере их поступления!» – ответила Зинина.