Фигуристка Зинина о словах на тему суицида: «Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий, которые мне пришлось пережить. Сейчас у меня все хорошо»
Фигуристка Анастасия Зинина объяснила свой пост в соцсетях на тему суицида.
Ранее 17-летняя Зинина опубликовала видео с подписью: «Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...»
«Хочу обратить внимание на свое недавнее видео. Надо бы кое-что прояснить.
Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное.
Мне очень жаль, что оно вызвало такую пессимистичную волну реакций. Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было.
Прошу вас не распространять ложную информацию! С уважением и любовью, ваша Настя», – написала Зинина в сторис.
Только потом других девушек, когда пытаются рассказать реальные вещи о насилии обвиняют в хайпе из-за таких вот видосов
Нужна некая цензура, я считаю.
О каком личностном росте идёт речь ?
Штош...Ей надо возобновить встречи с психологом.
Че то вспмнился анекдот
— Алло, это служба психологической помощи потенциальным самоубийцам?
— Да, а че звонишь-то, зассала , что ли?
Или это я пишу про личностный рост посредством тиктоков о суициде? ))) Ты же сама говоришь - критическое мышление, а у детей и шизов его нет, и их необходимо ограничивать от потоков информации.
И да, цензуры в стране мало. Очень мало, сравни хотя бы с западными партнёрами.