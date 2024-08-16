Фигуристка Зинина о словах на тему суицида: «Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий, которые мне пришлось пережить. Сейчас у меня все хорошо»

Теги сборная России происшествия женское катание Анастасия Зинина Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Зинина объяснила свой пост в соцсетях на тему суицида.

Ранее 17-летняя Зинина опубликовала видео с подписью: «Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...» 

«Хочу обратить внимание на свое недавнее видео. Надо бы кое-что прояснить.

Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное.

Мне очень жаль, что оно вызвало такую пессимистичную волну реакций. Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было.

Прошу вас не распространять ложную информацию! С уважением и любовью, ваша Настя», – написала Зинина в сторис.

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87 комментариев
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Личностный рост лол как же маркетологи засрали головы неокрепшие
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Личностный рост начнется, когда она осознает глупость этого позерства.
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Преувеличила немного или что? Ну бывает, когда снимаешь себя красивую в тикток
Только потом других девушек, когда пытаются рассказать реальные вещи о насилии обвиняют в хайпе из-за таких вот видосов
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+39
Проблема в том, что сейчас любой малолетний дурак может высказаться, и все его услышат. Раньше шизики писали в Спортлото, и их читали только помощники младших редакторов.
Нужна некая цензура, я считаю.
+60
-26
+34
Ответ иллюзия
Очевидно, что ребенку самому тяжело переступить через три попытки суицида и попутку изнасилования. Специалист поможет это проработать и жить дальше. Три попытки суицида говорят как раз о том, что все НЕ хорошо.
Три попытки суицида говорят о том, что это была контролируемая игра на публику. Почему-то реальным самоубийцам хватает одного раза
+34
-3
+31
Всех суицидников приравнивают к психически больным и ставят на учёт.
О каком личностном росте идёт речь ?
+32
-6
+26
Подростки склонны к максимализму и идиотским поступкам. Я в 15-17 лет куда и похлеще вещи творил. А уж какую кринжовую дичь писал в соцсетях, даже вспоминать не хочется. При этом, кстати про попытки суицида врал, чтобы получить внимание и поддержку. Тут может быть такой же случай, девочка захотела получить хайп, а потом поняла, что переборщила
+28
-5
+23
"Прошу вас не распространять ложную информацию! " - так не надо ее публиковать! А если опубликовала, то люди будут распространять и домысливать.
+28
-5
+23
Ответ umchick
Личностный рост лол как же маркетологи засрали головы неокрепшие
Инфоцыге
+17
-1
+16
Уверен, чуть ли не каждый сталкивался с этим комплексом в детском возрасте, вот не будет меня, тогда поплачете.....
+19
-3
+16
Ну вот урок Насте, что не все мысли, которые приходят в голову надо выкладывать в публичное пространство. Ролик она удалила, народ переполошила. А уж для сми это крутой инфоповод. Еще и родители Насти сейчас могут огрести проблем. Да и сама Настя теперь будет обьясняться, что за личностный рост она имела ввиду, и что является ложной информацией.
+18
-2
+16
Ответ Kerghoodoo
Проблема в том, что сейчас любой малолетний дурак может высказаться, и все его услышат. Раньше шизики писали в Спортлото, и их читали только помощники младших редакторов. Нужна некая цензура, я считаю.
ну да, а то у нас в стране мало цензуры, давайте еще добавим! как по мне, так достаточно критического мышления и внутренней культуры, чтобы не реагировать на каждый чих, как вы выразились, "шизика", ну или реагировать не так остро
+31
-16
+15
А какой псих скажет, что с ним не хорошо?
+20
-5
+15
Тот случай, когда человек попутал реальный личностный рост с дурацкими заданиями от инфоцыган, называющихся психологами.
+15
-2
+13
Я всегда с опаской отношусь к людям, у которых всё в превосходной степени: если счастлива, то "безумно", если влюблена, то " бесконечно" и т.д
+12
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+12
А девочку то лечить надо срочно
+12
0
+12
решила напомнить о себе перед сезоном)), как была не очень умной так и осталась
+12
-1
+11
Мне не очень понятно, какой "личностный рост" в том, чтобы выкладывать свои проблемы и переживания на обозрение всем дуракам.
+13
-2
+11
Посмотрел бегло что она пишет в соцсетях.
Штош...Ей надо возобновить встречи с психологом.
+9
0
+9
3 попытки суицида обычно не переживают. Хватает одной. Ну если это действительно попытки, а не поток бреда
+17
-8
+9
Если все Ок, зачем тогда был предыдущий пост, девочка? Внимание привлечь? А о читателях ты подумала? Нет, конечно. Вовлекла их в сопереживательный процесс, кто-то, видать, даже всплакнул. Ан у нее все чудесно. Сама всякую лабуду написала, а потом с назиданием к пользователям: прошу вас не распространять ложную информацию! Так никто бы и не обсуждал тебя, милая, потому что обсуждать было нечего, пока ты сама тут не нарисовалась.
+9
0
+9
«Я, пережившая три попытки суицида....
Че то вспмнился анекдот
— Алло, это служба психологической помощи потенциальным самоубийцам?
— Да, а че звонишь-то, зассала , что ли?
+11
-2
+9
Ответ mahatma_gandi
В чем преувеличение? Настя сказала правду, ее это не сломало. Настя, тебе сил все это пережить!
Какую правду, если она тут же пишет о ложной информации. Где правда, а где ложь она не разъясняет
+10
-1
+9
Если слова про три попытки суицида всё же являются правдой, то это с высокой долей вероятности свидетельствует не о реальном желании умереть, а о контролируемой игре на публику, где девочка хотела лишь попугать родных для получения плюшек
+10
-2
+8
Ответ Westmoreland
Уверен, чуть ли не каждый сталкивался с этим комплексом в детском возрасте, вот не будет меня, тогда поплачете.....
Ну да. Назло маме отморожу уши, это классика
+9
-1
+8
Поколение Инстаграм (з.с.)
+9
-1
+8
Ответ Dimashmelev
Если все Ок, зачем тогда был предыдущий пост, девочка? Внимание привлечь? А о читателях ты подумала? Нет, конечно. Вовлекла их в сопереживательный процесс, кто-то, видать, даже всплакнул. Ан у нее все чудесно. Сама всякую лабуду написала, а потом с назиданием к пользователям: прошу вас не распространять ложную информацию! Так никто бы и не обсуждал тебя, милая, потому что обсуждать было нечего, пока ты сама тут не нарисовалась.
Да фиг с ними, с читателями, о своих родителях Зинина подумала?! Я даже представить не могу свою реакцию, если бы такое выдали мои дети.
+7
0
+7
Ответ kate_ko
ну да, а то у нас в стране мало цензуры, давайте еще добавим! как по мне, так достаточно критического мышления и внутренней культуры, чтобы не реагировать на каждый чих, как вы выразились, "шизика", ну или реагировать не так остро
А в чем острота моей реакции? В адекватной оценке происходящего?
Или это я пишу про личностный рост посредством тиктоков о суициде? ))) Ты же сама говоришь - критическое мышление, а у детей и шизов его нет, и их необходимо ограничивать от потоков информации.
И да, цензуры в стране мало. Очень мало, сравни хотя бы с западными партнёрами.
+16
-9
+7
Ответ alb@tros
Посмотрел бегло что она пишет в соцсетях. Штош...Ей надо возобновить встречи с психологом.
поскольку суицид - с психиатром, а не с психологом
+6
0
+6
Ответ Санитар-волк
Мне не очень понятно, какой "личностный рост" в том, чтобы выкладывать свои проблемы и переживания на обозрение всем дуракам.
Реально сильные личности держат свою жизнь за замком
+8
-2
+6
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