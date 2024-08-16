Фигуристка Зинина о словах на тему суицида: «Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий, которые мне пришлось пережить. Сейчас у меня все хорошо»

Фигуристка Анастасия Зинина объяснила свой пост в соцсетях на тему суицида.

Ранее 17-летняя Зинина опубликовала видео с подписью: «Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки...»

«Хочу обратить внимание на свое недавнее видео. Надо бы кое-что прояснить.

Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное.

Мне очень жаль, что оно вызвало такую пессимистичную волну реакций. Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было.

Прошу вас не распространять ложную информацию! С уважением и любовью, ваша Настя», – написала Зинина в сторис.