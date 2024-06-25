«Мишин говорит: Женя, какой 425-й, я в 427-м живу!» Семененко рассказал, как примерял рубашку в номере незнакомого человека на Спартакиаде

Евгений Семененко рассказал, как зашел в чужой номер в гостинице на Спартакиаде.

– У нас обычно создается чат, и там выставляют всю необходимую информацию как для спортсменов, так и для тренеров. Было сказано взять определенные вещи: кофту, форму (поскольку , выданную от Санкт-Петербурга) и нарядную одежду для жеребьевки. Кофту для шестиминутной разминки я взял, экипировку от Санкт-Петербурга взял, а про наряд забыл.

Приехал, сразу написал другу, Дане Горелкину, есть ли свободная рубашка. Штаны были неплохие, кроссовки тоже, а вот верх... Как-то идти в худи на жеребьевку не совсем правильно. [Горелкин] сказал: такая вот ситуация, только водолазка и одна.

Я подумал: хорошо, к кому я могу обратиться? Конечно же, к Алексею Николаевичу. Спросил: Алексей Николаевич, есть ли у вас свободная рубашка? Он сказал: да, не переживай, все оформим.

В итоге прошла утренняя тренировка – а тогда вообще день был насыщенный, мы спали три часа, потом у нас была экскурсия на металлургический комбинат, потом была тренировка. Съездил на тренировку, потренировался, сходил на заминку, а перед заминкой спросил у Алексея Николаевича: когда можно посмотреть одежду?

Выезд у нас был в 19:20 на жеребьевку. Он сказал: давай полседьмого зайдешь, посмотрим, и уже поедешь спокойно. Пошел на заминку, возвращаюсь, а Алексей Николаевич еще не ушел. Спрашиваю: раз вы не ушли, давайте сейчас посмотрим, чтобы я вас уже не беспокоил. Он отдает мне ключ от своего номера, говорит: я оставил тебе рубашку красного цвета с темными пятнами, будет в шкафу, и у барной стойки будет лежать кардиган, ты померяешь – вышлешь фотографию, скажешь, как тебе.

В итоге пришел в номер, вещи свои разложил, сходил покушал. Думаю: ну пойду посмотрю. У меня была карточка своя и Алексея Николаевича. Открыл входную дверь в определенный корпус, прошел. Вставляю ключ-карту в его номер, 425-й – не открывается. Думаю: странно, значит, карточку перепутал, наверное, моя. Достаю другую – тоже не открывается.

Думаю: размагнитилась, что ли? Иду на ресепшн, говорю: номер такой-то, Алексей Николаевич Мишин. Мне выдали ключ-карту, поднимаюсь, открываю опять входную дверь и потом дверь собственно номера. Захожу, вижу: о, барная стойка, вещи лежат, только не кардиган.

Открываю шкаф: о, вижу, рубашка. Но она была не красная с черными пятнами, а просто черная. Померил, высылаю Алексею Николаевичу – он посмотрел, я сразу звоню. И говорю: Алексей Николаевич, такая стильная рубашка у вас. Он говорит: да, тебе очень идет, только я не помню ее у себя в гардеробе. Я спрашиваю: вы сказали, у барной стойки будет лежать кардиган, я смотрю – тут есть вещи, но не то, что вы сказали.

Говорю: ну как, Алексей Николаевич, вот я в 425-м номере. Он такой: Женя, какой 425-й, я в 427-м живу! Я стою в этой рубашке, у меня тремор уже, я в таком состоянии снимаю ее, ставлю обратно на вешалку, бегом вытаскиваю ключ-карту, выбегаю и иду на ресепшн. Говорю: извините, это не тот номер.

– Ты хоть узнал, чей это был номер?

– Незнакомая для меня фамилия, я ее не помню, – сказал фигурист.

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