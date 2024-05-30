Навка о Заворотнюк: «Красавица и любимица миллионов зрителей, невероятная женщина. Соболезную и скорблю вместе со всеми»

Теги Татьяна Навка Анастасия Заворотнюк Фигурное катание

Татьяна Навка выразила соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк.

Актриса, жена фигуриста Петра Чернышева скончалась после тяжелой болезни на 54-м году жизни. 

«Сложно подобрать слова... Настя... Моя солнечная, сильная, мудрая, красавица и любимица миллионов зрителей, невероятная женщина, любимая дочь, заботливая мать, замечательная жена!

Безмерно жаль... Невозможно с этим смириться... Тебя с нами больше нет в этом мире. Твоя душа летит на небеса. Уверена, что ты станешь ангелом и сверху будешь оберегать своих детей, свою Милочку и, конечно, Петю.

Соболезную и скорблю вместе со всеми. Петя, ты знаешь, я всегда рядом. Сил тебе и семье пережить это горе 🙏🏻», – написала олимпийская чемпионка.

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