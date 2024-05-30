«Ужасная трагедия, столько лет борьбы. Знаю, как семья боролась, врачи использовали все возможности». Слуцкая о смерти Заворотнюк

Ирина Слуцкая выразила соболезнования близким Анастасии Заворотнюк.

Актриса ушла из жизни после тяжелой болезни. Ей было 53 года.

«Искренние соболезнования всем родным, близким. Это ужасная трагедия, ужасно все это осознавать, столько лет борьбы.

Я знаю, как семья боролась, врачи использовали все возможности. И сейчас всем тем, кто рядом, надо пережить эту ужасную трагедию, это действительно очень грустно.

Настя была очень яркой, профессиональной, она была очень хорошим человеком. К сожалению, мне не так много довелось с ней поработать вместе, это талантливый человек был во всех отношениях – и в жизни, и в профессии.

Забирают лучших, это действительно очень больно, очень грустно. Дай бог, чтобы там было лучше, чем здесь, без слез это говорить невозможно, мы скорбим», – сказала Слуцкая.