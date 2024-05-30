Елизавета Худайбердиева: «Я не смогу выступать под другим флагом, не слышать гимн своей страны. Будем развивать фигурное катание внутри России»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева заявила, что не рассматривает переход в другую страну.

«Каждый раз, когда я читаю новости о том, что кому-то ФФККР дала открепление, я искренне радуюсь за коллег, честное слово. Все ведь и так знают, откуда эти спортсмены и какая федерация вырастила их, а быть частью международного соревновательного мира – огромное счастье.

На фоне всех переходов и смен спортивного гражданства многие люди на протяжении вот уже двух лет спрашивают, почему я не свяжусь с федерацией того же Узбекистана.

А что? Мой папа гражданин этой страны, получить темно-зеленый паспорт не составит для меня заметного труда, тем более, с перспективами развития спорта на малой родине.

Не буду врать, в период первой волны шока и паники после отстранения российских спортсменов мысли в голову лезут любые, это даже невозможно контролировать.

Но как только я начинала задумываться об этом всерьез, очень четко приходило осознание: я не смогу, вот просто не смогу выступать под другим флагом и не слышать гимн своей страны.

Тем более, теперь я навсегда чемпионка России, я всегда буду ассоциироваться со своим государством, я для всех и навсегда русская. И я этим очень горжусь.

Большой удачей стало для меня и то, что мы с моим партнером полностью сошлись в этом ощущении. И даже если нам не будет суждено в своей спортивной карьере выступать на соревнованиях под эгидой ISU, значит такова наша судьба и принять это нужно с благодарностью.

Мы будем развивать фигурное катание внутри России, мы следим за иностранцами на международных соревнованиях и у нас есть талантливейшие спортсмены», – написала Худайбердиева в колонке для «Матч ТВ». 

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12 комментариев
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Лиза молодец, приятная девушка
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Просто вряд-ли в Узбекистане будут вкладывать столько бюджетных денег в ФК. А чтоб выиграть весомые международные титулы, Худе ещё очень долго в очереди стоять.
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Ответ Katerina Sunny
"И даже если нам не будет суждено в своей спортивной карьере выступать на соревнованиях под эгидой ISU, значит такова наша судьба и принять это нужно с благодарностью." Кто им пишет такие тексты про благодарность?
а зачем ей в мир? Ей там столько не заплатят, как здесь.
Тут чисто материальный расчёт.
А всё остальное - лирика.
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Как именно Худайбердиева развивала танцы в последних двух сезонах?
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Умничка, хорошо родители воспитали. Пусть теперь гордятся.
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Как я люблю Лизу, мне кажется она очень классный, добрый и душевный человек. И красавица невероятная.
+2
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Ответ Katerina Sunny
Как именно Худайбердиева развивала танцы в последних двух сезонах?
Танцевала...А как именно она развивать будет там, где весь вид спорта на дне?
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-2
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Ответ БезызбежноНаКрасный
а зачем ей в мир? Ей там столько не заплатят, как здесь. Тут чисто материальный расчёт. А всё остальное - лирика.
Как-то этот кусок не вяжется с тем, что ей международные соревнования не интересны.
"А мы все равно будем усердно работать и надеяться на то, что рано или поздно сможем обниматься не по стечению обстоятельств в отпуске, а на банкетах финалов Гран-при и Олимпийских играх», – написала фигуристка в колонке для «Матч ТВ»."
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Ответ Katerina Sunny
"И даже если нам не будет суждено в своей спортивной карьере выступать на соревнованиях под эгидой ISU, значит такова наша судьба и принять это нужно с благодарностью." Кто им пишет такие тексты про благодарность?
А что не так? Благодарность у неё к России, которая сделала из неё фигуристку.
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Ответ Игорь Лебедев
Почему если чемпионка России то русская
Ну, у неё мама русская. Было 50 на 50, а чемпионство, видимо, склонило окончательно в русские. Иначе могла уехать и стать узбечкой. Это она, скорее всего, для себя решила.
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