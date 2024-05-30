Елизавета Худайбердиева: «Я не смогу выступать под другим флагом, не слышать гимн своей страны. Будем развивать фигурное катание внутри России»

Елизавета Худайбердиева заявила, что не рассматривает переход в другую страну.

«Каждый раз, когда я читаю новости о том, что кому-то ФФККР дала открепление, я искренне радуюсь за коллег, честное слово. Все ведь и так знают, откуда эти спортсмены и какая федерация вырастила их, а быть частью международного соревновательного мира – огромное счастье.

На фоне всех переходов и смен спортивного гражданства многие люди на протяжении вот уже двух лет спрашивают, почему я не свяжусь с федерацией того же Узбекистана.

А что? Мой папа гражданин этой страны, получить темно-зеленый паспорт не составит для меня заметного труда, тем более, с перспективами развития спорта на малой родине.

Не буду врать, в период первой волны шока и паники после отстранения российских спортсменов мысли в голову лезут любые, это даже невозможно контролировать.

Но как только я начинала задумываться об этом всерьез, очень четко приходило осознание: я не смогу, вот просто не смогу выступать под другим флагом и не слышать гимн своей страны.

Тем более, теперь я навсегда чемпионка России, я всегда буду ассоциироваться со своим государством, я для всех и навсегда русская. И я этим очень горжусь.

Большой удачей стало для меня и то, что мы с моим партнером полностью сошлись в этом ощущении. И даже если нам не будет суждено в своей спортивной карьере выступать на соревнованиях под эгидой ISU, значит такова наша судьба и принять это нужно с благодарностью.

Мы будем развивать фигурное катание внутри России, мы следим за иностранцами на международных соревнованиях и у нас есть талантливейшие спортсмены», – написала Худайбердиева в колонке для «Матч ТВ».

Мировая фигурка терпит убытки – из-за отстранения России? Хм, нет