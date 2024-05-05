Авербух о работе с Гуменником: «Наметили постановку программы на 18-19 мая. Петр очень талантливый, мне близко его внутреннее содержание»

Илья Авербух сообщил, что будет ставить программу Петру Гуменнику.

«С Петей пока не поработали. Наметили постановку на 18-19 мая. Я приеду. Сейчас обсуждали с Петей программу, что ему нравится, что близко. Опыт будет интересный.

С одиночниками я много работал. Наверное, нет одиночников, с которыми я на каком‑то этапе не работал. Петя очень талантливый. Мне близко его внутренне содержание. Таким людям есть что сказать», – сказал хореограф.