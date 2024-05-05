Авербух о работе с Гуменником: «Наметили постановку программы на 18-19 мая. Петр очень талантливый, мне близко его внутреннее содержание»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Илья Авербух сообщил, что будет ставить программу Петру Гуменнику.

«С Петей пока не поработали. Наметили постановку на 18-19 мая. Я приеду. Сейчас обсуждали с Петей программу, что ему нравится, что близко. Опыт будет интересный.

С одиночниками я много работал. Наверное, нет одиночников, с которыми я на каком‑то этапе не работал. Петя очень талантливый. Мне близко его внутренне содержание. Таким людям есть что сказать», – сказал хореограф.

2 комментария
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петя, не поддавайся
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Удачи вам, ребята и вдохновения! Ждём что то оригинальное и нетипичное!
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