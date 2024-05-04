Отец 10-летней фигуристки Лебедевой: «Мне много писали, что я лишаю ребенка детства. Но я ведь тоже всю жизнь, молодость просиживаю на катке»

Отец фигуристки Мирославы Лебедевой рассказал, как тренирует 10-летнюю дочь.

– Вам не раз писали в комментариях, что рост Миры 120 см в 10 лет – это повод обратиться к врачу. Вы так не считаете?

– Я считаю, что в генетику лезть не стоит, что дала природа – то и будет. У нас в целом в группе в «Хрустальном» почти все были небольшого роста. Хотя, конечно, даже на их фоне маленькая.

Мое твердое убеждение, что такой рост – это не из-за физических нагрузок. Скорее, следствие постоянных стрессов, когда подсознательно хочется сделаться маленькой серой мышкой, чтоб никто тебя не видел и не слышал. Надеюсь, сейчас дома она скинет с себя этот груз и пойдет в рост.

Захочет дальше серьезно заниматься спортом – прекрасно, я поддержу. А мне кажется, захочет, как только почувствует здесь вкус побед.

– Вы будете теперь тренироваться самостоятельно или примкнете к какой-то школе?

– Естественно, тренироваться только самостоятельно – это утопия. Да, я многому научился за эти годы, более или менее разбираюсь в прыжках или ОФП, но например, как ставить скольжение – понятия не имею. Прекрасно отдаю себе отчет, что один я Миру до высоких результатов не доведу. Не знаю ни одной топ-фигуристки, которая вышла бы из вот такой индивидуальной работы. Всегда это группа, команда профессионалов.

Поэтому пока мы присматриваемся и обязательно официально прикрепимся к какой-то школе. Но и наши индивидуальные тренировки бросать не будем, мне кажется, они вполне эффективны. Мира к ним привыкла, порой она меня слышит лучше, чем тренера.

И возможно, результат от такой работы будет даже лучше, чем в Москве. Если, конечно, мы сейчас не расслабимся, не почувствуем вкус жизни и спорт вообще не уйдет у нас на задний план...

– А вы такой вариант не исключаете?

– Абсолютно нет. Мы приехали домой в том числе для того, чтобы отдохнуть головой и принять правильное решение. Ведь пока ты бесконечно сидишь на катке, жизнь проходит. Я, например, всегда любил хоккей, сейчас вот снова начну играть. Речка, ягоды, за грибами и на рыбалку будем ходить... Вдруг нам так понравится, что приоритеты изменятся?

Мне много писали, что я лишаю ребенка детства. Но я ведь тоже всю жизнь, молодость просиживаю на катке. Помните, как в мультике «Паровозик из Ромашкова» – «Мы опоздаем на все лето?» Смотришь на родителей более взрослых спортсменок, по 15-16 лет, а ничего не меняется. Они так же вынуждены целыми днями сидеть на катке и все контролировать. И думаешь, готов ли ты провести еще десять лет вот так?

Пока цель казалась реальной и близкой, все эти жертвы вообще не волновали. Но теперь, когда все в тумане, зачем? – сказал Михаил Лебедев.

Помните фигуристку с 800к подписчиков, отца которой обвиняли в жестокости? Мы с ним поговорили